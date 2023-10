Seca no Amazonas: Rio Negro atinge menor nível em 121 anos

O Rio Negro, do Amazonas, atingiu 13,59 metros — o menor nível em 121 anos, quando as medições começaram a ser realizadas, em 1902. O menor registro desde então tinha sido captado em 24 de outubro de 2010. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (16/10), pelo Porto de Manaus. O estado passa por uma seca história, com impacto na distribuição de alimentos e água. Além da estiagem, Amazonas também vive uma onda de queimadas.

O Serviço Geológico do Brasil alerta que os impactos da seca devem ser sentidos até o próximo ano. "Os níveis dos rios muito baixos e consequentemente suas vazões reduzidas tem potencial de gerar diversos impactos na região, por exemplo sobre: abastecimento; navegação; estabilidade geológica local, em razão dos fenômenos de terras caídas ocasionados pela diminuição muito rápida dos níveis de águas; e processos ecológicos, levando à mortandade de peixes em razão do reduzido espaço para circulação, elevação da carga orgânica e também das temperaturas das águas", diz a empresa governamental, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

Ainda segundo o órgão, esses impactos afetam diretamente as populações ribeirinhas e a economia regional. O governo do Amazonas tem adotado uma série de ações emergenciais para acolher a população e minimizar os danos. Entre as providências já adotadas pela Defesa Civil do estado estão a capacitação de agentes municipais e estaduais, entrega de purificadores coletivos de água, emissão de alertas e orientações para a população e demais entes públicos.

O governo também distribui kits de higiene pessoal, hipoclorito de sódio, além de renegociar dívidas e fomentar os produtores rurais que serão afetados pela estiagem. Um dos fatores que contribuem para a chegada da seca histórica é o fenômeno climático El Niño, que inibe formação de nuvens de chuva, fazendo com que a estiagem deste ano seja prolongada e mais intensa, se comparada a anos anteriores.