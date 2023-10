Manifestantes tentam fechar Linha Vermelha durante operação na Maré 

A Polícia Militar informou , em nota, que moradores arremessaram pedras em veículos nas linhas vermelha e amarela, e que sacos de lixo em chamas foram retirados por policiais - (crédito: Philippe Lima/Governo do Estado do Rio de Janeiro) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Manifestantes fecharam parcialmente a Linha Vermelha, na altura do Complexo da Maré, no início da tarde desta segunda-feira (16/10), no quinto dia de operações na região. A primeira tentativa de bloquear a pista ocorreu por volta das 12h. Outro ponto da pista foi fechado às 13h50. A Polícia Militar informou, em nota, que pessoas arremessaram pedras em veículos nas linhas vermelha e amarela, e que sacos de lixo em chamas foram retirados por policiais.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), foram acionados para uma ocorrência na Linha Vermelha. Os agentes receberam informações de que os moradores da Comunidade Vila do Pinheiro estariam arremessando pedras em veículos na Linha Vermelha e Linha Amarela”.

De acordo com a PM, o policiamento na região segue reforçado e o trânsito foi liberado. Policiais Militares estão atuando desde semana passada na parte do complexo dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), segunda maior facção criminosa do estado. Moradores da Vila do João, da Baixa do Sapateiro, de Nova Holanda e do Parque União relatam que houve intenso tiroteio no início desta manhã. Muitos moradores que estavam saindo para trabalhar precisaram buscar locais para se abrigar. De acordo com a PM, um homem foi ferido, os agentes encontraram uma pistola com ele.

Força Nacional de Segurança

O estado do Rio de Janeiro recebe a partir desta segunda-feira (16/10) o reforço de agentes de segurança, do total 300 integram a Força Nacional de Segurança (FNS). “Vamos ampliar a nossa presença no Rio, com mais agentes, mais viaturas e mais trabalho de inteligência”, afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Por Isabel Dourado sob supervisão de Pedro Grigori.

Saiba Mais Brasil Exército investiga furto de 21 metralhadoras em São Paulo

Exército investiga furto de 21 metralhadoras em São Paulo Brasil Seca no Amazonas: Rio Negro atinge menor nível em 121 anos

Seca no Amazonas: Rio Negro atinge menor nível em 121 anos Brasil A combinação climática que está secando os rios da Amazônia