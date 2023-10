Brasil envia avião com ajuda humanitária para Faixa de Gaza

O governo brasileiro iniciou o envio de doações de ajuda humanitária para a área em conflito na Faixa de Gaza. A aeronave Airbus a330-200 (KC30), que fará o sétimo voo para repatriação de brasileiro presos no conflito, decolou nesta segunda-feira (16/10), às 17h23, da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com 40 purificadores de água e dois kits de medicamentos para atender, em um mês, até 3 mil pessoas ao mês.

A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) tem como destino Tel Aviv, mas deve pousar em Roma, como os voos anteriores, e aguardar a autorização do governo de Israel para pousar no Aeroporto Ben Gurion, para o resgate dos brasileiros. Confira o momento da decolagem:

Mas os itens da ajuda humanitária não serão enviados a Israel, eles devem ser enviados ao Egito, por outra aeronave brasileira, o VC-2, um Embraer 190 usado pela Presidência da República. O avião já está aguardando na capital italiana desde a última sexta-feira (13/10), para fazer o resgate de um grupo de 28 brasileiros retidos na Palestina aguardando a liberação da fronteira no sul da Faixa de Gaza com o Egito, a passagem de Rafah.

A decolagem de Tel Aviv, e o retorno do KC-30, com capacidade para 210 pessoas, está prevista para ocorrer nesta quarta-feira (18/10). Já o VC-2 aguarda autorização para seguir até o Egito, o que deve ocorrer apenas após a liberação da passagem dos brasileiros por Rafah.

Os 40 purificadores de água enviados nas aeronaves da FAB têm a capacidade de tratar mais de 220 mil litros por dia. Segundo o Ministério da Saúde (MS), cada kit de assistência humanitária é composto por medicamentos e insumos, como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. Eles são preparados para atender populações em situações de emergência em saúde pública.

Mas o envio de todo material depende ainda da concordância tanto do governo israelense quanto egípcio em permitir um corredor de ajuda humanitária para a região palestina da Faixa de Gaza, onde está acontecendo o cenário do conflito.