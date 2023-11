Polícia de SP investiga nova tentativa de estupro onde mulher foi salva

A Polícia Civil de São Paulo investiga mais uma tentativa de estupro na zona sul da capital, região onde, dias antes, uma mulher foi salva por motorista de ônibus e passageiros. O caso mais recente aconteceu em 3 de novembro, 11 dias após o primeiro, em 23 de outubro. Em nenhum dos casos o crime foi consumado.

Nas imagens mais recentes, é possível observar um homem levando uma mulher até um carro. Ele tenta forçá-la a entrar, mas ela consegue se soltar e sai correndo. No caso ocorrido em outubro, um homem chegou por trás da vítima e tentou levá-la pelo braço, quando o motorista, percebendo a abordagem estranha, parou o ônibus ao lado.

Em nota, a polícia afirmou que os crimes estão sendo investigados pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. Os culpados ainda não foram identificados. A suspeita é de que o culpado possa ser o mesmo homem. Confira a nota na íntegra:

A Polícia Civil esclarece que dois casos ocorridos no dia 23 de outubro e 3 de novembro são investigados pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. Nos dois casos, o suspeito apresentado não foi reconhecido pelas vítimas. A primeira vítima prestou depoimento e inicialmente apontou um suspeito, no entanto ele não foi reconhecido pessoalmente. Na última sexta-feira (10), a segunda vítima foi ouvida e relatou que o autor seria muito parecido com o mesmo envolvido na ocorrência do dia 23. No entanto, também descartou o suspeito apresentado. A autoridade policial realiza diligências, oitivas de testemunhas e usa ferramenta de reconhecimento pessoal para localizar o autor e esclarecer os fatos.