Avião com 437kg de cocaína invade fazenda de Leonardo e dois são mortos

Um avião que transportava 437 quilos de pasta base de cocaína invadiu a fazenda do cantor Leonardo, localizada no município goiano de Jussara, e pousou no local na manhã de sexta-feira (10/11). A droga foi transferida para uma caminhonete, o avião foi abastecido e decolou.

Funcionários da fazenda chamaram a polícia e houve uma perseguição à caminhonete. Em meio ao tiroteio, dois dos três ocupantes do veículo foram baleados e morreram. O terceiro envolvido conseguiu fugir.

O cantor Leonardo estava em São Paulo e, segundo a assessoria do artista, não havia nenhum familiar dele na fazenda no momento da invasão. Policiais militares de Goiás informaram que um homem dirigia um Fiat Uno e abordou funcionários da fazenda Talismã, que fica a cerca de 300 quilômetros de Goiânia.

O suspeito teria pedido autorização para que um avião de pequeno porte pousasse nas terras, alegando que precisava abastecer. Os funcionários não autorizaram o pouso, mas mesmo assim a aeronave aterrissou na fazenda.

Três homens em uma caminhonete quebraram a porteira da entrada da propriedade e foram até o local onde o avião pousou. O Fiat Uno também invadiu a área. Alguns homens passaram a transferir a carga do avião para a caminhonete, enquanto outros abasteciam o avião, usando combustível transportado no Uno. Ao presenciar a ação, os funcionárias da fazenda chamaram a polícia.

Antes que os policiais chegassem, o avião decolou e os veículos deixaram a fazenda. O Fiat Uno não foi localizado. Auxiliados pela Polícia Rodoviária Federal, policiais militares localizaram a caminhonete na rodovia BR-070, que fica entre os municípios de Jussara e Montes Claros de Goiás, e iniciaram a perseguição.

Na caminhonete foram encontrados 420 quilos de pasta base de cocaína, além de uma antena para comunicação via satélite. Com os suspeitos, também foram encontradas duas armas de fogo e dois radiocomunicadores.

Segundo a assessoria do cantor Leonardo, os funcionários da fazenda estão colaborando com a polícia para tentar identificar todos os criminosos.

Com informações da Agência Estado