O caso da professora de uma escola municipal de Praia Grande, no litoral paulista, que admitiu ter beijado um aluno de 14 anos é alvo de investigação. A docente de 25 anos, que lecionava a matéria de artes, revelou a atitude a outra aluna, também menor de 18 anos, a quem afirmou que planejava, também, ter relações sexuais com o estudante.

O Correio elaborou um guia para localizar o leitor sobre este caso. Para isso, serão utilizadas informações da Polícia Civil de São Paulo e da Secretaria de Educação de Praia Grande. Os nomes dos envolvidos, seja a professora ou os adolescentes, foram preservados.

Beijo no adolescente

A informação de que a professora, que leciona artes em uma escola municipal de Praia Grande, beijou um aluno de 14 anos foi assumida por ela por meio de uma mensagem de Whatsapp a uma colega do menino. Na conversa (print abaixo), ela conta ter beijado o garoto e revela ter tido vontade de fazer relações sexuais com ele.

"A gente só se beijou, rolou sabe kkkkk", disse a professora, que contou que encontrou o aluno e outra pessoa na rua, os três foram ao mercado e os garotos deixaram a mulher na casa, momento em que o beijo ocorreu.

"Mas agora vem a pior parte. Quero transar com ele, só o beijo não deu conta kakakka", acrescentou a docente. "Senhor, que zuado", responde a aluna. "Que delícia, isso sim", diz a professora.

A denúncia

A conversa de Whatsapp e a consequente revelação do beijo entre a professora e o adolescente chegou ao conhecimento da mãe da aluna. De acordo com informações do portal g1, ela acionou a diretoria da escola para denunciar a docente.

Após isso, o caso ganhou repercussão na cidade. Diante disso, tanto a estudante que recebeu as mensagens da professora quanto um amigo dela passaram a receber ameaças de colegas na unidade de ensino.

Agressão

As ameaças viraram agressões ao amigo da garota. Três alunos bateram nele. Um dos agressores foi o adolescente que teria beijado a professora. O jovem que foi agredido chegou a ser hospitalizado.

Investigação e má conduta

O caso é apurado pela Polícia Civil de São Paulo. "A Polícia Civil informa que o caso foi registrado no 3º DP de Praia Grande, onde é investigado. A autoridade policial realiza diligências para intimar todos os envolvidos e esclarecer os fatos. Detalhes serão preservados por envolver menor de idade", disse a corporação, em nota enviada ao Correio.

Já a assessoria de comunicação da Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), comunicou ter remetido o caso ao Conselho Tutelar da cidade, "por se tratar de órgão de proteção da criança e do adolescente".

"Quanto à professora citada, a pasta municipal afirma que a profissional foi desligada dos quadros funcionais da Prefeitura por má conduta, assim que a Secretaria soube do ocorrido", completou a nota.