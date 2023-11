Brasileiro que desapareceu na Suíça estava em cativeiro, diz família

Desaparecido na Suíça por 13 dias e encontrado na terça-feira (21/11), o empresário brasileiro Márcio Rodrigues da Silva estava em um cativeiro. De acordo com informações do cunhado dele ao g1, Márcio conseguiu fugir do local e entrou em contato com a família, antes de procurar a família.

O empresário desapareceu em 8 de novembro após desembarcar em Zurique, na Suíça, para uma viagem de negócios. O cunhado dele, Carlos Roberto Cera, informou com exclusividade ao g1 que ele era mantido em cativeiro e, após fugir, contatou a esposa e a irmã para pedir socorro.

A família, então, acionou um casal de amigos que estava próximo ao local em que ele reapareceu e o levou à polícia. A família não deu mais informações sobre como Márcio foi raptado e os motivos para isso, mas afirmou que o homem está bem.

Entenda o caso

"Ora por mim, porque eu acho que caí numa cilada. Meu Deus, daqui a uma meia hora eu vou saber o que vai acontecer comigo. Eles disseram que em 15 minutos, meia hora, me trazem o passaporte. Só que eu estou esperando aqui há quase quatro horas. Encontrei com eles, eles tiraram foto do meu rosto, trouxeram uma máquina para fazer as minhas digitais e levaram meu passaporte para fazer um scanner", disse Márcio, em áudio enviado à esposa, antes de desaparecer.

Márcio é natural de Itupeva, no interior de São Paulo. O empresário trabalhava no ramo de produtos terapêuticos. Ele foi à Suíça para assinar contratos de um novo investimento que ele havia feito pela internet. Márcio tinha planos de ficar dois dias no país. De lá, o marido de Ana Rodrigues iria à Espanha, onde daria treinamentos.

Por não saber falar em alemão, Márcio contratou tradutores para acompanhá-lo durante sua estadia na Suíça. Os familiares, ainda de acordo com o UOL, não sabem se ele encontrou com esses profissionais. O empresário levou duas malas, extraviadas na viagem, e que ainda não foram encontradas.

A polícia de Zurique, na Suíça, investiga o caso do desaparecimento do brasileiro. Um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado na Polícia Civil de São Paulo, e o Itamaraty foi acionado.

Em nota enviada ao Correio, a assessoria de comunicação do Ministério das Relações Exteriores afirmou que a pasta acompanha a situação do brasileiro encontrado na Suíça e que detalhes sobre a situação do empresário são sigilosos.