O CEO da Time For Fun (T4F), Serafim Abreu, publicou, nesta quinta-feira (23/11), um vídeo em que pede desculpas aos fãs de Taylor Swift por “não terem a melhor experiência possível” e “pela demora em fazer essa manifestação pública”.

"Reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como por exemplo: criar locais de sombra nas áreas externas, alterar os horários dos shows inicialmente programados e enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis", disse.

Serafim também citou as mudanças climáticas que afetaram o Rio de Janeiro nos últimos dias como uma barreira para uma boa experiência no show. "Nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes", explicou.

O CEO afirmou que a empresa entende que "todo o setor de eventos precisa repensar o modelo diante dessa nova realidade climática, com o necessário envolvimento das autoridades competentes".

Depois, perto do fim do vídeo, o empresário pediu desculpas à família de Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos que morreu após passar mal no show da cantora em 17 de novembro.

“Infelizmente, pela primeira vez em mais 40 anos de atuação, tivemos uma fatalidade em um evento organizado pela T4F. Estamos absolutamente desolados, muito tristes, com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas do evento e do hospital”, disse Serafim.



O empresário afirmou que estava colocando, publicamente, a T4F à disposição da família e que esse apoio já havia sido manifestado à eles e ao advogado que representa os familiares de Ana.

O pronunciamento foi publicado em meio a uma baixa nas ações da empresa. Na manhã desta quinta-feira (23/11), as ações estavam em 2,09, 12,18% a menos do que no início da semana.

Em relação aos próximos shows de Taylor Swift, que ocorrerão em São Paulo entre 24 e 26 de novembro, Serafim disse que a T4F estão trabalhando para "proporcionar uma noite emocionante e memorável".

"Para os shows no Allianz Parque, seguimos o novo posicionamento das autoridades, está permitida a entrada de garrafas de água plásticas flexíveis, além dos copos de água descartáveis que sempre foram liberados", informou.

Entenda o caso

No primeiro show da "The Eras Tour" no Brasil, em 17 de novembro, a jovem Ana Clara Benevides, 23 anos, desmaiou e morreu por conta do calor que fazia no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Além dela, diversos outros fãs passaram mal no local, devido ao forte calor.

O caso levantou um forte debate nas redes sociais diante da proibição da entrada de garrafas de água nos eventos, mesmo diante da onda de calor que atingiu o país nas últimas semanas.