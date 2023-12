Judicialização à vista para marco temporal

A derrubada do veto presidencial ao marco temporal para a demarcação das terras indígenas, na sessão conjunta do Congresso de quinta-feira, por deputados e senadores, será levada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Foi o que adiantaram, ontem, ao Correio, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) — que pretendem protocolar ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) contestando a decisão dos parlamentares.

O STF rejeitou, em 21 de setembro, a tese do marco temporal por 9 x 2. O Plenário da Corte decidiu que a data da promulgação da Constituição (5/10/1988) não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra pelos povos originários. O julgamento se arrastava desde 2021.

A reação do Congresso à decisão do STF veio por meio de um projeto relatado pelo senador Marcos Rogério (PL-RO). Os parlamentares argumentaram que o Supremo se imiscuíra em um assunto cuja solução deveria vir do Legislativo.

"O Ministério dos Povos Indígenas vai acionar a Advocacia Geral da União (AGU) para ingressar no STF com uma ADI, a fim de garantir que a decisão já tomada pela alta corte seja preservada, assim como os direitos dos povos originários. Essa decisão [do Congresso] vai totalmente na contramão dos acordos climáticos que o Brasil vem construindo desde o início deste ano para o enfrentamento à emergência climática que também coloca em risco os direitos dos povos indígenas e de seus territórios", frisa nota emitida pelo MPI.

O governo, porém, pretende digerir a derrota durante o recesso do Judiciário para traçar a melhor estratégia — que pode ser a de terceirizar o recurso ao STF. Há a possibilidade de o MPI não patrocinar a ADI, deixando-a a cargo de algum partido da base aliada ou de uma instituição ligada à causa indígena.

Insegurança

A tendência é que o STF julgue novamente inconstitucional o marco temporal. Por conta disso, a bancada ruralista na Câmara prevê a retomada da batalha jurídica em torno do assunto. Com a judicialização no horizonte, a oposição ao governo estuda colocar em tramitação uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Hiran Gonçalves (PP-RR). Segundo fontes da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), haveria votos suficientes para a aprovação dessa PEC — o que encerraria a queda de braço entre o Congresso e o Supremo.

Segundo constitucionalista Vera Chemim, a derrubada do veto pelos congressistas gera "grave insegurança jurídica" — uma vez que há duas soluções que vão em sentidos opostos. "Com a decisão do Congresso de promulgar aquele projeto, vai virar lei. O que prevalece, então, é a tese do marco temporal — de que só são terras indígenas as que eram ou estavam em processo de delimitação. Isso é o que diz a Constituição", explica, confirmando que, momentaneamente, a decisão que fica valendo é a do Congresso.

Porém, assim que o processo for judicializado, a palavra final volta ao Supremo. "Na prática, essa situação está completamente confusa e gerando uma grave insegurança jurídica, sem falar na instabilidade constitucional - em razão do conflito entre os dois poderes", salienta Vera.

Os próximos passos serão encaminhar a promulgação do texto aprovado pelos deputados e senadores ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva — que tem 48 horas para promulgá-lo. Caso não o faça, o presidente ou o vice-presidente do Senado serão os encarregados da publicação para que possa ter validade. (Colaborou Fabio Grecchi)

Saiba Mais Brasil Mega da Virada: saiba como bolões e apostas com mais números aumentam chances

Mega da Virada: saiba como bolões e apostas com mais números aumentam chances Brasil Ranking da CNT mostra as 10 estradas mais perigosas do Brasil

Ranking da CNT mostra as 10 estradas mais perigosas do Brasil Brasil Confira os resultados da Quina 6317 desta sexta-feira (15/12)

Confira os resultados da Quina 6317 desta sexta-feira (15/12) Brasil Juiz alagoano viraliza por conversas descontraídas durante audiências