Famílias sem teto de SP vão receber moradia do Minha Casa, Minha Vida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, neste sábado (16/12), o contrato de início das obras do condomínio "Copa do Povo", na zona leste de São Paulo (SP). Os apartamentos serão destinados a famílias sem teto, da ocupação que dá nome ao empreendimento.

As 650 residências serão construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores sem teto (MTST). Os prédios terão 12 andares, elevadores e cada habitação terá 68 m² com varanda. O investimento federal é de R$ 453 milhões e contará com aportes do governo estadual e municipal.

"Assinamos o contrato para o início das obras do Minha Casa, Minha Vida em Itaquera, na Copa do Povo. Em 2023, já foram 12,3 mil unidades entregues, beneficiando quase 50 mil pessoas. O Minha Casa Minha Vida voltou ainda melhor. Com varanda e biblioteca para as famílias beneficiadas. E até 2026, entregaremos mais dois milhões de novas moradias. O trabalho continua", escreveu o presidente Lula em rede social.

Estavam na cerimônia de assinatura de contrato os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Cidades, Jader Barbalho Filho, além do deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP), liderança do MTST à época da ocupação, em 2014.

"Emocionante demais! Assinamos hoje com o Presidente Lula o contrato de início de obras do Conjunto Copa do Povo, gerido pelo MTST. Aos que preferem tratar os movimentos sociais com preconceito e mentiras, saibam: o maior empreendimento de Habitação Social de São Paulo é fruto do trabalho de um movimento. Obrigado, Lula, por devolver a esperança ao nosso povo!", escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Outras 2 mil moradias estão previstas para serem construídas e atender, assim, a todas as famílias da ocupação Copa do Povo.