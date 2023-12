Verão começa com calor acima da média e promete altas temperaturas para 2024

O verão começou nesta sexta-feira (22/12) às 0h27 (horário de Brasília), com promessa de altas temperaturas e elevado índice de chuvas. No entanto, a estação 2023/2024 deve ser atípica por causa do fenômeno climático El Niño, que deve provocar aumento de até 2ºC na temperatura média do país para esta época do ano. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A estação se encerra no dia 20 de março de 2024, às 0h06 (horário de Brasília). Até lá, é esperado que a temperatura do ar se mantenha acima da média meteorológica em todas as regiões do país, com destaque para Norte, Nordeste (sobretudo Maranhão e Piauí), e Centro-Oeste.

As chuvas devem ser irregulares no Nordeste e no Sul (exceto Rio Grande do Sul) e intensas no Sudeste e Centro-Oeste. O Norte deve ter precipitação abaixo do esperado para a estação.

Calor atípico

O Brasil enfrenta ondas de calor desde junho, que provocaram recordes de temperatura ao longo de cinco meses. Em setembro, houve a maior diferença entre a temperatura registrada e a média no período desde 1961.

O que explica o calor fora do comum é o fenômeno climático El Niño, o qual provoca aumento nas temperaturas da água do Oceano Pacífico. Como consequência, acontecem mudanças na temperatura e também alteração do regime de chuvas em terra firme.

Outono

A previsão do APEC Climate Center, centro de pesquisa localizado na Coreia do Sul que monitora as águas do Pacífico, aponta 60% de chance do El Niño enfraquecer ligeiramente em abril, maio e junho de 2024. Se esse enfraquecimento acontecer, é provável que as temperaturas do outono sejam mais próximas da média meteorológica da estação.



O Inmet ressalta, porém, que não é possível ter certeza e recomenda que a população acompanhe a previsão do tempo periodicamente.