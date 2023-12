Tempo: verão começa com chuvas abaixo do esperado para dezembro, no DF

O verão começou nos primeiros 27 minutos desta sexta-feira (22/12), mas apesar de o Distrito Federal ter registrado chuva desde a semana passada, o volume esperado para dezembro está abaixo do esperado: 241,1mm. Na estação meteorológica de Brazlândia, caiu 101,8mm de água até essa quinta-feira (21/12), número que representa 65% do volume aguardado. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Águas Emendadas, choveu 52% do esperado, o que representa 124,6mm. Na estação meteorológica do Paranoá, caiu 79,4 mm de precipitações. O número representa 33% do volume de dezembro. Quem mora ou trabalha no Gama, enfrentou 101 mm de chuva até essa quarta-feira: 42% do esperado. No Plano Piloto, choveu 63,6mm, que significa 26% do volume esperado para o mês.

Segundo Olívio Bahia, meteorologista do instituto, as estações estão com volume abaixo do esperado, mas a condição é de chuva até o fim do ano. “Podem passar dos 241mm, podem. Mas a única coisa que a gente sabe é que tem condição para chuva. Esses números podem melhorar para fechar o mês”, avalia.

Para esta quinta-feira (22/12), o tempo deve permanecer nublado com umidade de 95% a 50%, e bastante nebulosidade pelo DF. Pode chover a qualquer momento do dia, que registrou temperatura mínima de 18ºC, em Brazlândia. A máxima pode chegar a 28ºC.

“Se tiver abertura de sol, dá aquela abafada e o tempo volta a ficar fechado. A sensação térmica desta manhã (por volta das 7h30), no Plano Piloto, é de 21,2ºC, maior que a temperatura, que é de 20ºC”, exemplifica o meteorologista.

Alerta amarelo para chuvas intensas

Às 9h25 dessa quinta-feira (21/12), o Inmet emitiu alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, com baixo risco de corte de energia e descargas elétricas, queda de galhos de árvores e alagamentos. A chuva pode ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos de 40 a 60 km/h. O aviso vale até as 10h desta sexta-feira (22/12).



O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. O instituto também aconselha que a população não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendável que se evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.