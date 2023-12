Teto de igreja católica desaba em Minas e deixa 80 feridos

Parte do telhado de uma igreja católica desmoronou na noite de quinta-feira (21/12) em Montezuma, cidade do norte de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros estima que 300 pessoas estavam no local no momento do acidente. De acordo com a instituição, não chovia no momento da queda do telhado.

O desmoronamento deixou 80 pessoas feridas: 72 com escoriações leves, que foram liberadas depois de receberem atendimento médico, e oito foram encaminhadas para hospitais da região. Entre elas estão duas crianças, cinco mulheres e um homem, que teve traumatismo craniano.

Depois de resgatar as vítimas, o Corpo de Bombeiros interditou a igreja devido à instabilidade do telhado, que é de madeira e corre risco de desmoronar por completo. A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil investigam a causa do acidente.

A Arquidiocese de Montes Claros, responsável pela igreja, disse em nota que acontecia a celebração de Primeira Eucaristia de 70 jovens quando o telhado desabou. A instituição ainda lamentou o ocorrido e afirmou que está à disposição para prestar assistência às vítimas e suas famílias.