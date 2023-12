O youtuber e ex-apresentador da MTV PC Siqueira, 37, foi encontrado morto na noite de quarta-feira (27/12) no apartamento em que morava em São Paulo. PC foi um dos primeiros youtubers brasileiros a ficar famoso e teve a carreira marcada por uma investigação de pedofilia em 2020, na qual a polícia nunca encontrou provas.

Paulo Cezar Goulart Siqueira, ou PC Siqueira como era conhecido, nasceu em Guarulhos (SP) e já em 2010 — quando começaram a surgir os primeiros youtubers brasileiros — criou o canal Maspoxavida, que conta com mais de 2 milhões de inscritos.

Muitos consideram que ele fez parte da chamada “primeira geração do YouTube” e a popularidade dele à época garantiu o título de webcelebridade do ano em 2011.

Ele também teve passagens como apresentador da MTV, comandando os programas PC na TV, MTV games e Nunca verão. Ele deixou a emissora em 2013 e seguiu com os trabalhos na internet.

Em 2015, passou a apresentar o programa Jorgecast na PlayTV, ao lado do também youtuber Cauê Moura e, entre 2017 e 2020, era um dos membros do canal de YouTube Ilha de Barbados, ao lado de Cauê e Rafinha Bastos. Em 2019, participou do reality O aprendiz, na Record.

Polícia não encontrou provas após acusação de pedofilia

Em 2020, um perfil no X (antigo Twitter) chamado 'ExposedEmo1', divulgou um vídeo em que mostrava uma suposta conversa de PC no Instagram em que se referia a uma criança de 6 anos em contexto sexual.

À época, o youtuber se defendeu das acusações afirmando que tudo era uma fake news e que ele jamais cometeu ou cometeria" o crime do qual estava sendo acusado. A publicação foi posteriormente apagada e PC passou a ser investigado pela polícia.

Em 2021, o site Notícias da TV divulgou com exclusividade um relatório da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em que a perícia concluiu que PC Siqueira não armazenou ou compartilhou fotos ou vídeos de conteúdo pornográfico de menores de idade.

O documento revelou também que ele não teve conversas com outras pessoas com teor criminoso e também não fez buscas em sites sobre o assunto. As buscas foram realizadas em dispositivos eletrônicos do youtuber como computador, HD externo, celular e videogame, todos apreendidos pela polícia.

A única atividade listada foi uma conversa do youtuber com uma mulher identificada como Vanessa, entre 2008 e 2011, pelo QQ, um aplicativo popular nos anos 2000.

Nas mensagens, a garota disse a PC que usava uma carteira estampada com desenhos de bichos e mostrou para o youtuber uma cópia antiga do seu RG. Na sequência ele brincou: "Na verdade, eu sou pedófilo". Uma segunda conversa entre os dois ocorreu em que PC mostrou seu quarto usando uma webcam e Vanessa questionou sobre os brinquedos no quarto. A resposta dele foi dizendo que os usava para atrair menores de idade.

Segundo o relatório, em ambos os casos, as falas foram extraídas de um contexto jocoso. A investigação sobre o caso seguiu, corre em segredo de Justiça e ainda não foi concluída.