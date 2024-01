"Que 2024…": veja o que internautas desejam para o novo ano

A poucos minutos da virada do ano, os brasileiros começaram uma corrente de desejos para 2024. Nas redes sociais, parece ter se encontrado um consenso de que 2023 foi um ano difícil, o que faz com que 2024 entre com uma grande responsabilidade de trazer coisas melhores para todos.

Entre memes e lamentos, os desejos genuínos foram compartilhados. “Que 2024 seja absolutamente CHATO. Sem nenhum acontecimento histórico, a vida só indo suave, sem grandes emoções pelamordedeus”, implorou uma usuária no Twitter.

“Que 2024 traga o que 2023 não trouxe: minha saúde mental”, brincou um usuário. “achei 2023 mto fraco ano ruim sem graça zero emoção espero que 2024 seja mais emocionante”, criticou outra.

“Que 2024 me traga shape e um namorado”, pediu uma usuária, ao se referir à boa forma corporal.

que 2024 traga o que 2023 não trouxe: minha saúde mental



pic.twitter.com/n6KIHLcGmH — BRENDON (@brendongomes__) January 1, 2024

Os desejos rapidamente também invadiram nichos específicos, como os de torcedores de clubes de futebol. “Que 2024 seja melhor pra nós que torcemos pelo Corinthians. Pq 2023 vsf”, desabafou um usuário. “Que 2024 seja recheado de títulos para o Flamengo”, pediu uma torcedora.

Metas profissionais também entraram nos desejos. “que 2024 me traga um concurso público”, escreveu uma usuária. “Espero que 2024 seja repleto de felicidades e apenas isso, que eu possa continuar sonhando e realizando meus planos de vida.”, disse outra.

ja vi que 2024 vai ser um ano difícil, não ganhei na mega da virada e vou entrar o ano novo pobre mais um vez #megadavirada pic.twitter.com/NNhQGZymKS — Gil Mendonça (@_gil_xx) December 31, 2023