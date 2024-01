Tragédia dentro de BMW: gás do escapamento pode ter matado jovens

Uma alteração no escapamento pode ter causado a morte de quatro jovens — três homens e uma mulher —, encontrados, no começo da manhã de ontem, dentro de uma BMW estacionada no Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eles eram de Paracatu e Patos de Minas, em Minas Gerais, mas moravam na Grande Florianópolis havia cerca de um mês. A família de uma das vítimas disse que o carro, modelo 320I M Sport, fabricado em 2022, passara, há pouco tempo, por uma customização na exaustão dos gases do motor.

Os jovens eram Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos; Tiago de Lima Ribeiro, de 21; Karla Aparecida dos Santos, de 19; e Nicolas Kovaleski, de 16. A Prefeitura de Paracatu decretou luto oficial pelas mortes dos quatro.

A perícia investiga se a alteração no escapamento tem alguma relação com a tragédia — eles podem ter morrido por inalarem, sem perceber, monóxido de carbono. Isso porque os jovens ficaram cerca de quatro horas dentro do carro ligado, com o ar-condicionado funcionando. Foram encontrados desmaiados, houve tentativas de reanimá-los por volta das 7h30, mas não resistiram.

Segundo o delegado Bruno Effori, o grupo era composto por amigos e parentes de Paracatu que haviam passado o réveillon em Balneário Camboriú. Eles voltavam para São José, município onde estavam hospedados.

Após a festa da virada, um carro seguiu com parte da família para a cidade vizinha e outro, com os jovens, foi para a rodoviária de Balneário Camboriú, por volta das 3h, para buscar a namorada de um dos jovens, que havia desembarcado de um ônibus vindo de Minas.

Ar-condicionado

Ela relatou que chegou a ficar com os amigos no carro. Também disse aos investigadores que os quatro estavam se sentindo mal e decidiram aguardar um pouco, por lá mesmo.

"Ela chega aproximadamente 2h antes do veículo e fica aguardando na rodoviária. A BMW chega e eles (ocupantes) avisam para ela que estão passando mal. Relatam náusea, tontura, tremedeira e entenderam por bem esperar até melhorar", explicou o delegado.

"Há a necessidade de exames complementares, mas a perícia apontou uma perfuração no escape entre o motor e o painel do automóvel. Isso poderia vazar monóxido de carbono para dentro do veículo, e teria causado asfixia e parada cardiorrespiratória nos ocupantes", disse o Effori.

O Corpo de Bombeiros afirmou que as mortes foram decretadas no próprio local, "após 40 minutos de procedimentos avançados de reanimação" por integrantes da corporação e socorristas do Samu. Segundo o delegado, não há sinais de violência nas vítimas, mas ainda será apurado se há participação de "terceira pessoa".

A BMW foi periciada e a Polícia Científica informou que o laudo do carro e dos corpos pode demorar alguns dias para ser concluído. (Com Agência Estado)

Saiba Mais Brasil Confira o resultado da +Milionária 108 deste sábado; prêmio é R$ 115 milhões

Confira o resultado da +Milionária 108 deste sábado; prêmio é R$ 115 milhões Brasil Mega da Virada: até que horas posso apostar e onde assistir ao sorteio

Mega da Virada: até que horas posso apostar e onde assistir ao sorteio Brasil Mega da Virada: tudo o que você precisa saber sobre o sorteio

Mega da Virada: tudo o que você precisa saber sobre o sorteio Brasil Alexandre Pires fala sobre queda de homem de navio em São Paulo