Mega da Virada: PM teria sumido com R$ 35 mil que seriam usados em bolões

Um policial militar de Manaus está sendo acusado pelos colegas de trabalho de ter sumido com mais de R$ 35 mil, que seriam usados em bolões da Mega da Virada. De acordo com eles, os bilhetes apresentados pelo policial seriam falsos.

Os PMs fizeram boletim de ocorrência. De acordo com a denúncia, 126 policiais repassaram R$ 280 para o cabo Augusto Macario de Menezes, totalizando R$ 35.280. No entanto, segundo os colegas, ele apostou somente R$ 500 do valor. As informações são da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo.

Após a transferência do valor, Augusto parou de responder os colegas. Um deles decidiu procurá-lo em sua residência, quando ele admitiu que usou o dinheiro de outras maneiras e não fez as apostas da Mega. O policial foi internado por apresentar sinais de problemas mentais.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que "o caso será apurado pela instituição e que um procedimento administrativo será instaurado". "A PMAM ressalta que não compactua com quaisquer prática ilícita de seus agentes."