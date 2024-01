Desaparecidos desde quarta-feira (28/12) no interior de São Paulo, corpos de três pessoas da mesma família encontrados nesta segunda-feira (1°/1), em uma estrada localizada na zona rural da cidade de Votuporanga. Informações da Polícia Civil de São Paulo, de acordo com o portal G1, dão conta que há sinais de execução.

Anderson Marinho, 35 anos, Mirele Tofalete, 32, e Isabelly, 15, estavam em estado de decomposição quando foram localizados. O casal e a filha eram de Olímpia (SP) e desapareceram após saírem para almoçar em São José do Rio Preto (SP), cidade vizinha. Eles iam comemorar o aniversário da mulher, Mirele.



As vítimas encontradas em Votoruporanga estava do lado de dentro de um carro e tinham marcas de tiros. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) da região para passar por perícia.

Morador

Ainda de acordo com a reportagem do G1, moradores de Votuporanga descobriram que os corrpos dos integrantes da família estava lá. A irmã de Anderson disse em entrevista que o carro da família tinha sido visto pela última vez após passar por um radar localizado nas proximidades de Mirassol (SP). Essa cidade, no entanto, não estava nos planos da viagem da família. As vítimas foram achadas por um morador ao passar pelo caavial e acionou a polícia.

Sinal de celular

No domingo (31/12), familiares de Anderson receberam a informação de que o celular dele teria dado sinal em Votuporanga. O caso foi repassado para investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso ou identificado.

O Correio contatou a Secretaria de Seegurança Pública de São Paulo (SS-SP) e aguarda atualizações sobre o caso.