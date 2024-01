Não há indício de relação entre corpo e helicóptero desaparecido, diz SSP

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso de um corpo, ainda não identificado, que foi encontrado nesta quarta-feira (3/1), em uma represa na região de Paraibuna e Natividade da Serra. O local é onde equipes da Força Aérea Nacional (FAB), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar buscam o helicóptero que saiu de São Paulo rumo a Ilhabela e está desaparecido desde domingo (31/12).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não há nenhum indício de que o corpo encontrado tenha qualquer relação com o desaparecimento do helicóptero. As buscas pelo transporte aéreo entraram no terceiro dia. "A perícia foi acionada e foram requisitados exames para identificação da vítima. O caso foi registrado como morte suspeita (encontro de cadáver) na Delegacia Seccional de Taubaté", informou a pasta, em nota enviada ao Correio.

A Secretaria também afirmou que o Corpo de Bombeiros está de prontidão, mas só será acionado caso a Força Aérea Brasileira ou o Comando de Aviação da Polícia Militar localizarem indícios do local da queda da aeronave.

Confira a nota da SSP na íntegra:

