Empresária que desapareceu em Minas é encontrada em São Paulo

Desaparecida desde a manhã de terça-feira (2/1), a empresária Thatiane Valentim foi encontrada na noite de quarta-feira (3/1) pela família no bairro de Vila Mariana, em São Paulo. As informações foram confirmadas pela irmã dela, Thaise.



A empresária foi vista pela última vez às 5h de terça. Ela trabalha no ramo de roupas da cidade e foi avistada passando pela BR-381, sentido Betim, em frente a um motel. As imagens da câmera de segurança do estabelecimento foram disponibilizadas para a Polícia Civil.



Thaise, irmã de Thatiane, deu uma entrevista para jornal Estado de Minas na tarde de quarta-feira. Ela contou que a empresária tem uma filha, de 9 anos, que está com o pai, já que o casal é separado. “Minha sobrinha passou o final de semana com o pai”.



Thatiane, segundo Thaise, tomava remédio para dormir, pois estava com problemas à noite. “Ele sempre foi uma pessoa alegre, comunicativa. A gente não sabe o que pode ter acontecido, ainda mais, agora, porque temos essas imagens, dela caminhando na beira da estrada”.

Nas imagens repassadas à polícia é possível perceber que Thatiane está cambaleando, o que pode ser efeito do remédio que teria tomado.