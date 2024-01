Criança de 10 anos morre engasgada com bolinha "pula-pula"

Um menino, de 10 anos, teve morte cerebral após engasgar com uma bolinha conhecida como “pula-pula”, em Barbacena, no Campo das Vertentes.



O garoto estava tomando banho e brincava com a bolinha quando engasgou. Os pais do menino conseguiram fazer o socorro e o levaram até a Santa Casa de Barbacena, na última segunda-feira (1/1).

De acordo com o hospital, o garoto deu entrada com quadro de asfixia e parada cardiorrespiratória. Os médicos e enfermeiros da Santa Casa conseguiram fazer a estabilização do caso e a criança foi transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

No entanto, nesta quarta (3/1), o menino passou a não reagir mais aos medicamentos e aos estímulos. Portanto, os médicos consideraram a morte cerebral da criança.



Segundo a apuração do jornal Estado de Minas, a família da criança vai optar por fazer a doação dos órgãos do garoto, que era estudante do 4º ano de uma escola estadual de Barbacena.