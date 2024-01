Polícia prende casal suspeito de matar artista venezuelana no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) prendeu um casal suspeito do assassinato da artista venezuelana Julieta Hernández Martínez, 38 anos. A mulher estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro. Segundo a polícia, ela foi estuprada antes de ser morta.

O corpo estava enterrado no terreno de uma pousada a cerca de 125 km da capital do estado, Manaus. O casal, dono da pousada, confessou o crime, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ao Correio, a PCAM apontou que o corpo foi achado ainda na sexta-feira (5/1) e a "identificação foi realizada por meio do procedimento de necropapiloscopia, realizado pelo Instituto de Identificação do Aderson Conceição de Melo (IIACM) com apoio da equipe técnica do Instituto Médico Legal do Amazonas (IML)".

Crime cruel



Julieta havia saído de bicicleta do Rio de Janeiro e planejava chegar a Puerto Ordaz, na Venezuela. No trajeto, ela dormia em casas de outros artistas ou pousadas. A polícia de João Figueiredo desvendou o caso depois que um morador das redondezas viu.

Na noite de 23 de dezembro ela dormia em uma rede, na varanda da pousada, quando o dono, um homem de 32 anos, a rendeu com uma faca. Segundo a polícia, o suspeito havia usado crack e a obrigou a fazer sexo oral. Em seguida, pediu à sua companheira que amarrasse seus pés e a estuprou. A namorada dele ficou com ciúmes e teria lançado álcool nos dois, ateando fogo. Mesmo sendo atingido pelas chamas, o homem atacou a artista e a matou com uma gravata. O corpo foi enterrado a 15 metros da casa.

A polícia de João Figueiredo desvendou o caso depois que um morador das redondezas viu partes da bicicleta próximo do local onde estava enterrado o cadáver. Ele relacionou o achado às notícias divulgadas sobre o desaparecimento da artista e avisou a polícia. O casal foi abordado e acabou apontando onde estava o corpo. O cadáver estava com os pés e mãos amarrados. O corpo, já em estado de decomposição, passou por perícia na tentativa de apurar a causa da morte. O homem e a mulher foram presos em flagrante.

*Com informações da Agência Estado