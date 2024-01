Modelo de avião que perdeu porta durante voo é suspenso no Brasil

O uso da aeronave Boeing 737 Max 9 está suspenso no Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Avião Civil (Anac). A medida, anunciada neste domingo (7/1), segue o veto realizado por autoridades norte-americanas após incidente envolvendo o modelo operado pela Alaska Airlines nos Estados Unidos, em que uma porta se abriu em meio ao voo. Exatos 141 passageiros estavam a bordo, e ninguém se feriu.

A Anac havia informado inicialmente que o modelo não era utilizado no país, porém identificou o uso do avião no aeroporto de Guarullhos (SP), em voos internacionais realizados pela Copa Airlines. De acordo com a agência, é a única companhia que utiliza o modelo no Brasil.

Em nota, a Anac afirmou que a Copa, assim como outras companhias aéreas ao redor do mundo, suspendeu as atividades da aeronave para realizar revisão técnica. Ela só voltará a operar depois de liberação de retorno ao serviço.

"A Diretriz de Aeronavegabilidade da Federal Aviation Administration (FAA), autoridade de aviação dos Estados Unidos, emitida em relação à aeronave Boeing 737 MAX 9 determinou a suspensão imediata das operações com o modelo, o que se aplica automaticamente também às operações no Brasil", afirmou a agência.

Nos últimos anos, a Boeing enfrenta críticas em meio a problemas de produção e de atrasos na entrega de aviões, além de acidentes que envolvem aeronaves da fabricante.

O Correio entrou em contato com a Boeing pra comentar sobre a suspensão. A empresa lamentou o episódio que ocorreu nos EUA e reforçou que apoia as inspeções nas aeronaves. Leia a nota na íntegra:

“A segurança é nossa principal prioridade e lamentamos profundamente o impacto que este evento teve em nossos clientes e seus passageiros. Concordamos e apoiamos totalmente a decisão da FAA de exigir inspeções imediatas nos aviões 737-9 com a mesma configuração do avião afetado. Além disso, uma equipe técnica da Boeing está apoiando a investigação do NTSB sobre o evento de ontem à noite. Seguiremos em contato próximo com nossa autoridade regulatória e os nossos clientes.”

Incidente

Apesar do grande susto, incidente não deixou feridos

O incidente da Alaska Airlines aconteceu na sexta-feira (5/1). O avião, que tinha como destino Ontario, na Califórnia, decolou às 17h06 (horário de Portland, Estados Unidos - 22h06 em Brasília) e teve que realizar um pouso de emergência às 17h26 (22h26 em Brasília). Minutos após a decolagem, uma porta que não estava em uso se abriu e se descolou da aeronave, deixando um buraco no avião. A cabine se despressurizou rapidamente e máscaras de oxigênio caíram sobre os passageiros. A tripulação conseguiu realizar o procedimento de pouso de emergência com sucesso.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os passageiros de máscara e o rombo que se formou no avião. "Acordei do cochilo pensando que era turbulência. Acontece que a parede do avião voou enquanto (o avião) estava no ar", publicou Vi Nguyen em seu perfil no Tik Tok.

