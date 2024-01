Humorista flagra briga entre esposa e amantes do marido em supermercado

Três mulheres foram às vias de fato após se encontrarem em um supermercado em Manaus (AM). Duas delas seriam amantes do mesmo homem, que também estava no local acompanhado com a esposa. A confusão foi flagrada pelo humorista Leandro Leitte, que registrou o momento.



Nas imagens compartilhadas no Instagram, ele não mostra o rosto dos envolvidos na história, mas sim a movimentação no mercado. “Todo mundo correndo porque tá tendo briga lá fora”, diz. No estacionamento do local, uma multidão estava parada assistindo ao barraco.

“O melhor é todo mundo voltando, todo mundo é fuxiqueiro”, afirma Leandro, após os ânimos se acalmarem. Mas os clientes que estavam no local ficaram em polvorosa comentando o caso. “Eram três mulheres: duas amantes e a esposa. As duas mulheres se encontraram dentro do DB [rede de supermercados local] e foram pro pau. Lá fora, a mulher separou na briga e também saiu no pau. Uma atrás da outra. E a mulher pleníssima fazendo as compras dela”, conta uma jovem no vídeo, referindo-se à esposa, que teria voltado a selecionar os alimentos junto com o marido.

“Ô filho da mãe gostoso”, brinca Leandro em um story, querendo dizer que o homem deveria ser muito bonito para ter envolvimento com três mulheres de uma vez. Ele explica, ainda, porque não quis colocar a imagem das agressões: “Para evitar processo”.