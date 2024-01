Governo fará 13 novos leilões de concessões de rodovias em 2024

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou, ontem, que o governo fará 13 novos leilões de concessões de rodovias até o final de 2024. As concorrências devem atrair um investimento privado de R$ 122 bilhões e contribuir para a meta de 80% de qualidade da malha viária do país.

De acordo com o ministro, a ideia é conciliar os novos leilões com a otimização de 14 contratos de concessões, já firmados com a iniciativa privada, que apresentam problemas — as obras foram paralisadas. Com a reavaliação, R$ 110 bilhões em investimentos serão destravados.

"A otimização dos contratos significa fortalecer os investimentos, equilibrar os contratos, dar condição ao privado para fazer o que tinha pactuado e não conseguiu por algum motivo, antecipando investimento", explicou.

Renan salientou que "é importante conciliar esses novos leilões, que somam R$ 122 bilhões em investimentos futuros, com a otimização dos contratos. Isso porque esses R$ 122 bilhões não vão ser aplicados de imediato, quando começar o leilão. Eles têm um tempo de maturação".

Entre as obras de rodovias que vão ter os contratos otimizados, estão a BR-163, em Mato Grosso do Sul; a BR-101, entre o Espírito Santo e a Bahia; e a BR-101, na Autopista Fluminense, no Rio de Janeiro. Na segunda fase, estão incluídas as BRs 060, no Distrito Federal; a 040, entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro; e a 153, a Transbrasiliana, em São Paulo.

As novas concessões serão destinadas às melhorias na BR 040, no trecho de Juiz de Fora, que será o primeiro deste ano, previsto para 11 de abril. Além dessa, também foram colocadas no pacote as rodovias 364, entre Rio Verde (GO) e Rondonópolis (MT); e a 262, entre Uberaba e Betim, em Minas Gerais. Renan ressaltou que até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a meta do governo é realizar 35 leilões de concessões de rodovias.