Pacientes precisam ser retirados às pressas de hospital

Pacientes precisaram ser evacuados devido a princípio de incêndio no prédio do Hospital São Luiz no Morumbi, zona sul de São Paulo. O fogo causou uma forte fumaça em cima do prédio. Uma idosa morreu após ter uma parada cardíaca enquanto pacientes eram retirados do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido causado por uma falha em um equipamento eletrônico no segundo andar do prédio. A situação já foi controlada e ninguém ficou ferido.

De acordo com o Hospital, em nota encaminhada ao Correio, 47 pacientes foram transferidos para outras unidades hospitalares e a evacuação foi necessária por causa da fumaça, que dificultou o funcionamento adequado de duas unidades de terapia intensiva (UTI). Uma idosa de 94 anos sofreu uma parada cardíaca durante a retirada dos pacientes e não resistiu.

"O evento está sendo devidamente investigado e a Rede D'Or segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes", afirmou o hospital.

Veja a nota do hospital na íntegra:



O Hospital São Luiz Morumbi informa que na manhã desta quinta-feira ocorreu uma pane em equipamento eletrônico que acabou por gerar fogo (já debelado) e fumaça, dificultando assim o funcionamento adequado de duas unidades de terapia intensiva.

Por precaução e cumprindo os protocolos de segurança, 47 pacientes foram transferidos para outras unidades hospitalares até o momento. Uma paciente de 94 anos infelizmente sofreu uma parada cardíaca durante o evento. Lamentamos o falecimento da paciente e estamos prestando toda a assistência aos familiares.



O evento está sendo devidamente apurado e o hospital segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para esclarecer as possíveis causas do incidente.