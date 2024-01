Vasco fecha com preparador de goleiro indicado por Ramón Díaz

O novo integrante da comissão técnica do Vasco, o preparador de goleiros argentino Enzo Noce - (crédito: Leandro Amorim / Vasco) Jogada10 Jogada10

O processo de reestruturação pelo qual o Vasco está passando envolve mudanças dentro e fora de campo. Além da saída e contratação de novos profissionais que vão atuar no departamento de futebol profissional e de base, o clube também está modificando parte da comissão técnica. A novidade mais recente foi a chegada do preparador de goleiros Enzo Noce, que substitui Daniel Crizel.

No Cruz-Maltino, ele terá o auxílio de Mateus Famer, integrante da comissão técnica permanente do Gigante, no trabalho com os goleiros. Aliás, o argentino Enzo, de 54 anos, foi uma indicação de Ramón Díaz, com que ele trabalhou em outros dois clubes. No caso, o Libertad, do Paraguai, e o Pyramids do Egito.

Assim, a comissão técnica inteira que Ramón trabalha foram pedidos feitos por ele. Recentemente, com a renovação contratual do comandante até o fim de 2025, todos eles também permanecem. São os auxiliares Osmar Ferreyra, Juan Romanazzi e seu filho Emiliano Díaz, o analista de desempenho Damian Paz e o preparador físico Diego Pereira.

Carreira do novo preparador de goleiros do Vasco

Enzo foi goleiro profissional e grande parte da carreira defendeu clubes importantes da Argentina, como Banfield, Unión e Gimnasia, onde teve maior destaque, já que atuou por 16 temporadas. Como preparador de goleiros iniciou sua trajetória no Lanús, em 2011.

Quatro anos depois, retornou ao Gimnasia para ser coordenador da academia de goleiros. Posteriormente, ele ainda trabalhou no Arsenal de Sarandí, até conhecer Ramón Díaz no egípcio Pyramids e seguir com o técnico para o Libertad.