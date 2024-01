Cantor de piseiro do interior de São Paulo está desaparecido há sete dias

O cantor de piseiro Ton Ferreira, de 34 anos, está desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira (5/1). O artista é conhecido por cantar em bares e casas noturnas do interior de São Paulo. A esposa de Ton, Adriele Stephanie, utilizou as redes sociais para fazer um apelo: "Se alguém souber alguma coisa, pode me ligar a hora que for", disse.

Adriele afirmou que não tem notícias do esposo há uma semana e que toda a família está "desesperada". Nas redes sociais, Ton se apresenta como cantor profissional, mestre de capoeira e competidor de boxe. Ele foi visto pela última vez em um show em São José dos Campos (SP), na sexta (5).

"Além do cantor, existe um marido, um filho, um irmão e principalmente um pai. O Ton é o amigo de todos, do jiu-jitsu, da capoeira, mas o papel mais importante da vida dele é o de pai. E os filhos dele são os mais afetados nisso tudo. É triste demais ver meu filho chorando escondido. É triste demais meu filho perguntar se o pai nunca mais vai voltar", desabafou a esposa de Ton, nos stories do Instagram.

O Correio tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber mais informações sobre as buscas pelo cantor, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.