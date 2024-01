Homem é preso por perseguir mãe e filha na internet no interior de Minas

Um homem, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil (PCMG) em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro. Ele é acusado de cyberstalking, por estar perseguindo uma adolescente, de 15, e a mãe dela, de 50.

Segundo a PCMG, em junho de 2023, a adolescente começou a receber mensagens de um número desconhecido. O teor das mensagens era variado. Algumas a elogiavam e a pediam em namoro. Outras eram agressivas, com ofensas pessoais, ameaças de morte e conteúdo pornográfico.



“A jovem trocou de telefone, bloqueou diversos números do suspeito, fechou as redes sociais, mas mesmo assim continuou a receber mensagens quase diariamente. O investigado conseguiu o número de telefone da mãe da vítima e começou a persegui-la também com conteúdos ofensivos, pornográficos e ameaça de morte a toda a família”, informou a Polícia Civil.



Durante o envio das mensagens, o homem demonstrava ter conhecimento da rotina das vítimas. Por isso, a adolescente passou a sempre andar pelas ruas de Ipatinga acompanhada e precisou passar por atendimento psicológico, segundo a PCMG.

A família foi até a delegacia e abriu um boletim de ocorrência narrando o caso. A Polícia Civil começou a investigar e chegou ao paradeiro do suspeito, que nunca se relacionou com a adolescente ou com a mãe dela.



Com as informações, a Polícia Civil conseguiu um mandado de busca e apreensão no endereço do homem. No local, os agentes encontraram anabolizantes irregulares. Por causa disso, ele foi preso.



Além dos anabolizantes, a PCMG apreendeu celulares e computadores. O conteúdo desses equipamentos será analisado na investigação para saber se há outras vítimas do rapaz.