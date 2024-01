Vídeo: adolescente mata catador de recicláveis após discussão por bicicleta

Um catador de material reciclável, de 36 anos, foi assassinado com uma facada no Bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

Imagens de um circuito interno mostram o momento do assassinato, ocorrido nessa quarta-feira (10/1). A vítima estava com o carrinho que usava para recolher material reciclável.



Ele começa a conversar com o adolescente de 15 anos. Pelas imagens, é possível ver que os dois estão discutindo. Depois de cerca de um minuto de bate-boca, o adolescente acerta uma facada no peito da vítima.

O catador ainda consegue andar, carregando o carrinho, mas cai quando vira a esquina de uma rua. Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou se levantar mais duas vezes, porém acabou morrendo no local.

O adolescente fugiu de bicicleta, mas foi encontrado pelos policiais militares. Segundo a Polícia Militar (PM), ele disse que começaram a discutir por causa da bicicleta que ele teria emprestado ao catador.

Por causa do crime, o adolescente foi apreendido e levado para a delegacia.