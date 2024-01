Polícia procura suspeitos de roubar e espalhar fezes em clínica de MG

A Polícia de Uberaba busca identificar e prender os responsáveis por roubar vários objetos e espalhar fezes em uma clínica de exames, situada em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira (9/1).

O dono da clínica relatou que, ao chegar no local, no início da manhã, encontrou uma sujeirada pela clínica e fezes espalhadas por vários cômodos. Além disso, o suposto bando comeu marmitas dos funcionários, tomou banho, defecou no local e, por fim, furtou dois notebooks, três celulares e R$ 2 mil.

Também consta no registro policial que uma janela e uma porta de aço da clínica foram arrombadas no furto.

Há câmeras de segurança no local e as imagens seriam passadas para a Polícia Civil (PC) de Uberaba, que instaurou inquérito policial para investigar o caso.