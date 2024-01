Cantor sertanejo, Ton Ferreira é encontrado morto em terreno baldio

Cantor de piseiro e música sertaneja, Ton Ferreira, de 34 anos, que estava desaparecido há sete dias, foi encontrado morto em São José dos Campos, interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (12/1). De acordo com informações da polícia civil, o corpo do cantor foi encontrado em um terreno baldio pela Urbanizadora Municipal (Urbam). O caso segue em investigação.

Conhecido por cantar em bares e casas noturnas do interior de São Paulo, Ton desapareceu na madrugada da última sexta-feira (5/1), após realizar um show na cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, o cantor foi levar o tecladista com quem trabalhava para casa e após deixar o rapaz, não retornou para casa.

Com o desaparecimento, a esposa de Ton, Adriele Stephanie, utilizou as redes sociais para fazer um apelo: "Se alguém souber alguma coisa, pode me ligar a hora que for", disse. Na ocasião, Adriele afirmou ainda que não tinha notícias do esposo há uma semana e que toda a família estava desesperada.

Nas redes sociais, Ton se apresentava como cantor profissional, mestre de capoeira e competidor de boxe.