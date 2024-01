Sobe para 8 o número de mortes em acidente com ônibus em Minas

O número de mortos no acidente entre um ônibus de turismo e uma caminhonete Chevrolet Veraneio subiu para oito - seis no carro, dois no ônibus. Os veículos bateram de frente e caíram da ponte do Rio Itambacuri. Há 43 pessoas feridas, muitas delas em estado grave, com perdas de membros e lesões que podem ser incapacitantes, segundo os socorristas.

O desastre ocorreu por volta das 16h30 de sexta-feira (12/01), na altura do KM344, na zona rural do município de Campanário, no Vale do Rio Doce. Todos os seis ocupantes da Veraneio morreram. Duas mortes são de ocupantes do ônibus, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

As informações dão conta de que o veículo de transporte de passageiros já tinha rodado 180 quilômetros e seguia de Novo Cruzeiro com destino a Piracicaba (SP). A trajetória da Veraneio ainda é desconhecida.

A Veraneio vinha no sentido Bahia, subindo, enquanto o ônibus de turismo chegou à ponte sobre o Rio Itambacuri depois de um longo segmento de descida em curva. O choque de frente lançou os dois veículos da pequena ponte de 47 metros de comprimento e 10 metros de altura sobre o manancial.

Todas as vítimas já foram socorridas pelo SAMU, Bombeiros e ambulâncias de municípios próximos ao local do acidente. Foram empenhadas oito ambulâncias do SAMU (3 ambulâncias de Governador Valadares, uma de Frei Inocêncio e quatro de Teófilo Otoni). O trânsito já está liberado.