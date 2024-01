Homem é preso após deixar pais idosos sem comida por cinco dias, em Goiás

Um homem foi preso suspeito de maltratar os pais, em Goiânia, capital do estado de Goiás. A mãe do suspeito, uma senhora cadeirante de 87 anos, estava há cinco dias sem comer. Ela foi encaminhada para um hospital da cidade em estado grave. O suspeito foi preso na terça-feira (9/1), a partir de uma ação que faz parte da Operação Desumanus, realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Goiânia (Deai).

A idosa foi encontrada pela polícia em uma cama e molhada de urina. De acordo com os policiais, ela pediu por água, comida e para ir ao médico. O pai do preso, de 92 anos, está sob os cuidados de outro filho do casal após ter sido liberado do hospital.

O homem foi preso em flagrante e passou por uma audiência de custódia que o designou à detenção preventiva. De acordo com as autoridades, ele mantinha a casa suja e com restos de alimentos podres.

“Para ele era normal a mãe passar fome, estar com feridas nas pernas, manchas roxas e o pai não conseguindo se levantar” disse o delegado do caso, Alexandre Barros, ao G1.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para encaminhar o casal de idosos ao hospital.