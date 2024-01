Temporal no Rio deixa quatro mortos; uma pessoa ainda está desaparecida

Quatro pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (14/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as mortes ocorreram na Zona Norte e na Baixada Fluminense.

Em Ricardo de Albuquerque, um homem foi encontrado morto após um desabamento provocado por um deslizamento de terra. Já em Acarari, uma mulher foi encontrada morta na rua. Os bombeiros suspeitam que ela tenha se afogado. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma outra mulher teria se afogado. E, em São João de Meriti, um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica.

Uma outra mulher ainda está desaparecida depois que o carro dela caiu no Rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Temporal

As chuvas alagaram vários pontos da capital fluminense e do estado. A Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio, ficou interditada durante a manhã. O subsolo do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, está alagado. As regiões mais atingidas foram a zona norte da capital e a Baixada Fluminense. Pelas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu que as pessoas evitem sair de casa. Ele também informou a criação de um centro de comando na Pavuna, na zona norte da cidade.

Provas de concursos previstas para ocorrer neste domingo foram adiadas. O ensaio técnico na Marquês de Sapucaí foi cancelado.