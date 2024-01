Chuvas no Rio: moradores relatam aparecimento de jacarés na rua

A chuvas no Rio de Janeiro, que assolam a capital fluminense desde a madrugada deste sábado (13/1), provocaram o aparecimento de jacarés em ruas alagadas da Zona Norte da cidade. De acordo com moradores de Acari, esses animais surgiram em meio à enchente e vêm causando temor na população.

????URGENTE: Moradores da comunidade de Acari, na Zona Norte do Rio, estão relatando que diversos jacarés estão sendo vistos pelas ruas alagadas da comunidade.



A situação na região está extremamente delicada. pic.twitter.com/i1kv37VDfw — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 14, 2024

No Twitter, perfis questionam como apareceram jacarés em um cenário urbano. "Vixe, eles (os jacarés) vieram de onde?", questionou um perfil. Outro, em tom de brincadeira, utlizou de sua criatividade para fazer um neologismo. "Esse aí não é nem crocodilo nem jacaré, é crocaré, só tem no Rio, corrige aí de novo", disse.

Além do jacaré visto em Acari, moradores flagraram o réptil em Anchieta, outro bairro da Zona Norte carioca. Em imagens feitas por um morador, é possível avistar o animal no meio da via, a poucos metros de um ônibus que circulava com dificuldade pela pista, em meio ao nível elevado de água.

Até às 9h deste domingo, Anchieta obteve o maior acumulado de chuva acima de 200mm nas últimas 24 horas, com 264,4mm. De acordo com o Sistema Alerta Rio, só nos primeiros 14 dias do ano, o bairro já registrou 429,2mm de chuva, o que já é 125,2% acima do esperado para todo o mês de janeiro (190,6mm). Na sequência, aparecem Irajá, Bangu e Madureira.

????? BALANÇO DA CHUVA ????? | Algumas regiões da cidade do Rio de Janeiro registraram acumulados de chuva acima de 200mm nas últimas 24h.



Maiores acumulados em 24h até o momento (14/01 - 09h00):



1) Anchieta: 264,4mm

2) Irajá: 213,6mm

3) Madureira: 187,2mm



(1/3) — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) January 14, 2024

Mortes

Ao todo, quatro pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na madrugada deste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as mortes ocorreram na Zona Norte e na Baixada Fluminense.

Em Ricardo de Albuquerque, um homem foi encontrado morto após um desabamento provocado por um deslizamento de terra. Já em Acarari, uma mulher foi encontrada morta na rua. Os bombeiros suspeitam que ela tenha se afogado. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma outra mulher teria se afogado. E, em São João de Meriti, um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica.

Uma outra mulher ainda está desaparecida depois que o carro dela caiu no Rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As chuvas alagaram vários pontos da capital fluminense e do estado. A Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio, ficou interditada durante a manhã. O subsolo do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, está alagado.

As regiões mais atingidas foram a zona norte da capital e a Baixada Fluminense. Pelas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu que as pessoas evitem sair de casa. Ele também informou a criação de um centro de comando na Pavuna, na zona norte da cidade.

Provas de concursos previstas para ocorrer neste domingo foram adiadas. O ensaio técnico na Marquês de Sapucaí foi cancelado.