Criança brinca entre janela e a tela de proteção em apartamento do 4º andar

Uma criança subiu na janela de um apartamento e foi filmada brincando no parapeito, tendo apenas a tela de proteção entre ela e uma queda fatal de quatro andares. O caso ocorreu neste domingo (14/1), em Goiânia, Goiás. A menina brincou entre a tela e a janela por cerca de cinco minutos.

O prédio onde ocorreu a situação fica localizado no Setor Oeste da capital goiana. Na imagem, é possível ver que a criança se apoia na tela. Após o ocorrido, segundo informações do portal G1, moradores avisaram a portaria do prédio para que a mãe da criança fosse contatada.