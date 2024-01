Chuvas no Rio: mau tempo deve continuar nesta segunda-feira, diz Inmet

O tempo instável no Rio de Janeiro deve continuar nesta segunda-feira (15/1), de acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Pancadas de chuva com trovoadas devem ocorrer no período da tarde.

As temperaturas podem variar entre a mínima de 24°C e máxima de 34°C. A capital fluminense é atingida por temporal desde a madrugada de domingo (14). Além de alagamentos, as chuvas causaram a morte de 11 pessoas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), decretou estado de emergência. A decisão foi publicada no Diário Oficial local.

Com a medida, passam a valer iniciativas como a mobilização de todos os órgãos municipais para atuar em ações de respostas necessárias a minimizar os efeitos causados pelas chuvas e dispensa de licitação para atos da prefeitura. O governo federal reconhecerá o estado de emergência no Rio de Janeiro também nesta segunda-feira. A medida agiliza recursos para sanar os prejuízos causados pelos temporais.

Temporal no Rio

De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, onze municípios cariocas estão em alto risco de alagamentos e enxurradas: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Maricá, Niterói, Japeri, Seropédica e Rio de Janeiro.

As chuvas alagaram vários pontos da capital fluminense e do estado. A Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio, ficou interditada durante a manhã. O subsolo do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, ficou alagado.

Pelas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu que as pessoas evitem sair de casa. Ele também informou a criação de um centro de comando na Pavuna, na zona norte da cidade. Provas de concursos previstas para ocorrer no domingo foram adiadas. O ensaio técnico na Marquês de Sapucaí foi cancelado.

Mulher desaparece



Uma mulher desapareceu após o carro onde estava ter caído no rio Botas, na noite de sábado (13/1). O veículo foi arrastado pela enxurrada em Belford Roxo. O Corpo de Bombeiros segue nas buscas pela vítima, que não teve a identidade divulgada. Além dela, uma criança também está desaparecida em São João de Meriti.

O marido dela, de 43 anos, foi resgatado por moradores da região. Testemunhas contaram que o homem tentou passar com o carro pela enchente. Na manhã desta segunda, um grupo de mergulhadores dos bombeiros participava das buscas por Elaine.

Responsabilidade

O vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha reconheceu que o governo estadual tem "cota de responsabilidade" nos alagamentos que causaram, também, perdas de patrimônio da população. O líder, no entanto, disse que é necessário um esforço coletivo entre prefeituras e o governo federal, a fim de preparar melhor as cidades para enfrentarem os temporais.

"É preciso investir mais, se planejar melhor e ter integração", pontuou o vice-governador, em entrevista à CNN, na manhã de hoje. Thiago também afirmou que, embora os sistemas de monitoramento apontassem os riscos de temporais, a chuva foi "muito impactante" e acima do esperado.