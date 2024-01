O lutador de MMA Diego Braga Nunes, 44 anos, foi encontrado morto, na segunda-feira (15/1), após tentar recuperar uma moto que tinha sido roubada no Rio de Janeiro. Ao acessar as imagens de câmeras de segurança, o lutador decidiu procurar o veículo em comunidades cariocas. O corpo de Diego foi encontrado pela Polícia Militar no Morro do Banco, localizado na Zona Oeste do estado. Um homem, identificado como Tauã da Silva, foi preso nesta terça-feira (16/1) depois de confessar o assassinato.

Diego teve a moto furtada por dois homens na segunda, na comunidade de Muzema, e chegou a pedir ajuda nas redes sociais para localizar o veículo. O lutador foi à Tijuquinha e depois ao Morro do Banco, onde foi feito refém por traficantes. Segundo o g1, a Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita que Diego tenha sido confundido com um miliciano.

A Polícia Militar está realizando uma operação no Morro do Banco na manhã desta terça para tentar localizar outros envolvidos no assassinato de Diego.

Diego Braga iniciou a carreira profissional no MMA em 2003. Ao longo da trajetória, ele treinou com os irmãos Rodrigo e Rogério Minotouro, e também com o Anderson Silva. A última luta profissional dele foi em 2019. Desde então, o lutador se dedicava a treinar e dar aulas de artes maciais. Ele era dono da academia Tropa Thai, que forma lutadores.

O filho de Diego e também lutador Gabriel Braga relatou ao g1 que o pai passou a manhã inteira de segunda tentando encontrar a moto roubada. "Como estava demorando, os amigos tentaram subir, mas mandaram todos descerem. Agora há pouco, um amigo ligou para tentar liberar o corpo e eles falaram que colocaram o corpo em uma praça. Mas quando chegamos lá, a polícia já estava lá e não deixaram ninguém subir”, disse Gabriel.

A academia Tropa Thai suspendeu todas as aulas deste terça. Pelas redes sociais, amigos e fãs do trabalho de Diego prestaram homenagens ao lutador. O atleta Rodrigo Minotouro também lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares de Diego.

"Infelizmente, venho informar a morte do amigo irmão, que lutou tanto e representou a nossa equipe por anos. Sempre gratos por tudo que passamos, meu irmão, todos os momentos. Toda a parceria, todos os treinos, tantas horas que dividimos o tatame, as metas, os sonhos juntos. Venho a agradecer tudo que fez por mim e pelo nosso time", afirmou o lutador.

"Após ter a moto roubada na porta sua casa, Diego foi para a comunidade Morro do Banco, onde fazia trabalhos sociais de artes marciais. Ele era conhecido na comunidade, por isso foi tentar recuperar a moto. Infelizmente foi encontrado morto. A pergunta que fica é aonde essa violência vai parar, meus amigos? Que covardia terrível, que coisa sinistra que não tem explicação alguma", acrescentou Rodrigo.