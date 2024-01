Enfermeira grávida de 8 meses é encontrada morta em rodovia

A enfermeira Íris Rocha, de 30 anos, foi encontrada morta em Alfredo Neves, Região Serrada, no Espírito Santo. A vítima estava grávida de 8 meses. Ela foi encontrada na quinta-feira (11/1) e o corpo reconhecido pela família na segunda-feira (15/1). Íris tinha deixa um filho de 8 anos.

O corpo de Íris foi contratado às margens da ES-383, em Iracema, Alfredo Chaves, com perfurações de arma de fogo e coberto de cal. No bolso da vítima, foi encontrado um cartão bancário com o nome "Íris R. Souza".

Íris fazia mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e morava em Jacaraípe, na Serra, mas tinha família em Vitória. A família da vítima foi procurada para realizar o reconhecimento do corpo no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

O velório está marcado para terça-feira (16/1) e o sepultamento será no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil (PC) que informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, mas que para a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.