Leilão da Receita tem iPhone 14 a R$ 2 mil e carro seminovo a R$ 15 mil

A Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) vai abrir, em 25 de janeiro, um leilão com itens deixados no local e em outras unidades do órgão no estado paulista. Entre as mercadorias disponíveis, estão um carro seminovo com lance mínimo de R$ 15 mil (lote 54) e um lote com um iPhone 14 Pro Max e um iPhone 8 Plus por R$ 2 mil (lote 43).

Ao todo são 74 lotes com itens de informática, motocicleta, celulares, bolsas, calçados e relógios. No lote 4, dois scooters elétricos novos estão disponíveis por R$ 3 mil — há um outro modelo, também novo, no lote 5, que pode ser arrematado pelo valor mínimo de R$ 1,2 mil.

No lote 66 um conjunto de 29 relógios do tipo smartwatch da Apple e da Amazfit são leiloados por R$ 12 mil. Clique aqui e veja todos os itens.

Os itens dos lotes estão nas unidades da Receita em várias cidades de São Paulo, como a capital, Campinas, Bauru, Sorocaba, Taubaté e São Bernardo do Campo. Quem arrematar algo deve se responsabilizar por buscar a mercadoria em algum desses locais.

As propostas podem ser feitas entre 25 a 29 de janeiro. A classificação e ordenação das propostas e a abertura de lances ocorrem em 30 de janeiro.

Quem pode dar lances

Pessoas físicas somente poderão oferecer propostas de valor de compra para os lotes

de números 4 a 8, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 43 a 51, 53, 54, 55, 67 a 71.

Pessoas jurídicas podem dar propostas em todos, mas não podem comercializar os itens que estiverem nos lotes 29, 30, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 67, 68, 69, 70 e 71.



Passo a passo



O interessado deve logar, por meio de cadastro único na Receita ou pelo login gov.br, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Em seguida, é preciso escolher o leilão mencionado aqui. Procure por esse número: 0810900/000003/2023. Depois, selecione um dos 74 lotes que quer conquistar e clique em incluir proposta.

Depois, inclua o valor — lembre-se de respeitar o mínimo estabelecido pelo órgão — e clique em salvar.