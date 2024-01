Ex-funcionária de creche é presa por suspeita de agredir bebês e crianças

A mulher de 20 anos foi presa nesta quinta-feira (18/1), por suspeita de agredir crianças de 6 meses a 3 anos - (crédito: Reprodução/Creative Commons via Upsplash) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Polícia Civil prendeu, de forma preventiva, uma ex-funcionária de creche de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A mulher de 20 anos foi presa nesta quinta-feira (18/1), por suspeita de agredir crianças de 6 meses a 3 anos. Ela faz parte de um grupo de quatro pessoas que foram indiciadas por tortura.

Ao g1, o advogado da creche, Airton Barbosa de Almeida, disse que os quatro funcionários envolvidos no crime foram demitidos e que a instituição nunca permitiu práticas ilegais. Após o caso de violência, a creche interrompeu as atividades por tempo indeterminado.

"A administração da escola participou ativamente do inquérito fornecendo documentação, detalhando rotinas, esclarecendo os fatos, identificando os envolvidos, demitiu e afastou funcionárias. Por conta da redução quase total dos alunos, por medidas adotadas pela municipalidade, a escola interrompeu as suas atividades diante da inviabilidade econômica de prosseguir", diz a creche, em nota ao g1.

A denúncia de agressão contra os quatro funcionários foi feita em novembro do ano passado, após um pai acessar as imagens de uma das câmeras de segurança da creche. O caso corre em sigilo de Justiça. O nome da instituição não foi divulgado para preservar as vítimas e em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).