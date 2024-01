Quando chegou à loja que trabalhava a família o incentivou a ir a delegacia fazer queixa, lá, ele optou por confessar a farsa. Pela confissão, foi preso em flagrante sem direito à fiança. - (crédito: Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um vendedor de automóveis foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sob acusação de forjar o próprio sequestro, nesta quarta-feira (17/1). Segundo informações fornecidas pela Delegacia Antissequestro (DAS), o homem, identificado como Dayverd da Silva, de 25 anos, teria confessado a tentativa de fraude com o objetivo de levantar R$ 40 mil para quitar dívidas resultantes de apostas esportivas, conhecidas como bets.

Dayverd era vendedor da loja de automóveis do sogro, em Ramos, no Rio de Janeiro. Em sua posição, ele tinha acesso às contas bancárias da empresa e de acordo com as investigações ele chegou a desviar fundos da loja para fazer apostas em sites esportivos.

Para pagar dívidas das apostas, o jovem decidiu planejar um falso sequestro. No depoimento dele, o homem chegou a pagar R$ 100 a um homem em situação de rua para agredi-lo com uma vara de goiabeira, visando simular seus ferimentos de sequestro.

Após a surra, Dayverd foi até uma área isolada entre o Complexo do Alemão e o Morro do Sapo e de lá simulou fotos enviadas para a família mostrando ferimentos e sugerindo que estariam sendo enviadas pelos sequestradores.

Inicialmente o pedido foi para a sua esposa, no valor de R$ 100 mil, depois enviou uma nova mensagem exigindo a quantia menor de R$ 40 mil. Com a demora da transferência, ele mandou uma terceira mensagem à família, comunicando que havia conseguido a “liberação dos sequestradores”.

Quando chegou à loja que trabalhava a família o incentivou a ir a delegacia fazer queixa, lá, ele optou por confessar a farsa. Pela confissão, foi preso em flagrante sem direito à fiança.