Video: Homem que esfaqueou e matou segurança de mercado é preso no Rio

Preso por esfaquear e matar um segurança de supermercado do Rio de Janeiro, na quinta-feira (18/1), Jorge Luís Gomes da Silva, de 29 anos, já teve 11 passagens pela polícia. De acordo com informações da Polícia Polícia Militar do Rio, Jorge, no mesmo dia em que esfaqueou o segurança, já havia furtado uma farmácia.

O nome do segurança assassinado é Rildo de Oliveira Torres. Imagens de câmeras do mercado mostram quando o criminoso tenta sair do centro de compras e é impedido por Rildo. Após uma revista, Jorge é obrigado devolver barras de chocolate que estavam sob a roupa.

Após passar pela revista, Jorge retorna ao supermercado e corre na direção do segurança Rildo de Oliveiro, que ainda tenta fugir entre os caixas do mercado, mas é atingido por ao menos uma facada. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu.

As 11 passagens criminais dele são por furto, entre 2001 e 2019. De acordo com a Polícia Militar do Rio, Jorge Luís da Silva foi preso em flagrante por homicídio e furto. Com ele, foram apreendidas duas facas.