Convocada pela Condeferação Geral do Trabalho (CGT), a greve geral que vai ocorrer na Argentina na quarta-feira (24/1) causou o cancelamento de voos de companhias aéreas brasileiras para o país no dia do ato. Os voos cancelados foram da Gol e da Latam — a Azul não oferece transporte para a nação vizinha.

A greve que afetou operação brasileira é convocada por sindicatos trabalhistas argentinos contra medidas anunciadas pelo presidente da Argentina Javier Milei.

De acordo com a Latam, os passageiros com voo marcado para o dia 24 podem escolher uma nova data sem custo, desde que seja para até 15 dias após a viagem marcada originalmente, ou pedir o reembolso, também sem custo adicional.

#AtençãoPassageiros: Em virtude da greve nacional anunciada para o dia 24 de janeiro na Argentina, a LATAM oferece alternativas para que os passageiros com voos nesta data possam fazer alterações na sua viagem.

Verifique o status do seu voo em https://t.co/wwD5iK7K3P pic.twitter.com/ltknBRzoaF — LATAM Brasil (@LATAM_BRA) January 19, 2024

A Gol informou que o cancelamento foi causado pela greve, que deverá afetar a atividade aeroporturária nas cidades em que os voos se destinam, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosario.

Assim como a Latam, a Gol oferece remarcação nas viagens sem custo e reembolso integral. A companhia afirma que tem entrado em contato com os clientes afetados por e-mail e SMS.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo número 0300 115 2121.