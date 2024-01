Mãe e filha morreram afogadas em enchente em Limeira, localizado em São Paulo, na sexta-feira (19/1). A mãe, de 69 anos, tentou salvar a filha, de 35, que estava presa embaixo de um carro, mas as duas morreram ao serem arrastadas pela enchente, causada pelas fortes chuvas que atingiram o município paulista. Câmeras de segurança registraram o momento em que os moradores tentaram ajudar as mulheres.

As mulheres teriam se afogado após tentarem impedir que a enxurrada levasse o carro da família. A Secretaria de Segurança Pública de Saulo informou que policiais militares e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Seccional de Limeira.



Segundo a empresa Climatempo, na sexta algumas áreas de Limeira receberam em torno de 40 milímetros de chuva no intervalo de apenas uma hora. Além das mortes, o temporal fez com que carros fossem arrastados e pessoas ficassem ilhadas.

Pelas redes sociais, a deputada Erika Hilton (Psol-SP) prestou solidariedade aos familiares e amigos de Joana e Josicleide. A parlamentar também cobrou ações do poder público e da sociedade para conter eventos climáticos extremos.

"Desde o começo do mês estamos vendo um noticiário de eventos climáticos extremos em vários Estados do Brasil, com pessoas morrendo, sem energia, perdendo seus pertences e suas casas. E isso não é novidade, está acontecendo, e se intensificando, a cada ano que passa, principalmente nas épocas de chuvas. É o reflexo da mudança climática e da incapacidade do Poder Público de se adaptar à realidade. E ou a gente muda, ou mais pessoas perderão suas vidas", disse Erika.

Confira a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

Duas mulheres, de 35 e 69 anos, morreram após um acidente, ocorrido na tarde desta sexta-feira (19), por volta das 17h40, na rua Pedro Targino da Silva, no bairro Las Palmas, em Limeira, interior de São Paulo.

Policiais militares e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. No local, uma testemunha relatou que a mulher de 35 anos foi arrastada pela forte chuva, após tentar impedir que seu veículo caísse em uma vala. A vítima acabou escorregando e ficando presa embaixo do carro.

Posteriormente, a mãe da vítima, a mulher de 69 anos, tentou ajudar a filha e também se acidentou.

Testemunhas prestaram socorro e acionaram os Bombeiros, que resgataram as vítimas. No entanto, o óbito foi constatado no local.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Seccional de Limeira.