Acidente entre lancha e jet ski mata adolescente e homem em Minas

Uma batida entre uma lancha e um jet ski provocou a morte de duas pessoas e deixou outras três feridas, na zona rural do município de Fronteira, no Triângulo Mineiro, nesse sábado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 36 anos que pilotava o jet ski e um adolescente de 13 anos morreram. Outras três vítimas que também estavam na lancha tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas de ambulância para o Hospital de Fronteira.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram as duas embarcações paradas próximo à margem do rio aguardando perícia. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Os bombeiros informaram que, com o apoio da Polícia Militar, preservaram o local e aguardaram a perícia da Polícia Civil de Frutal para liberar a remoção dos corpos. A Capitania dos Portos também foi acionada.