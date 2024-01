Fazendeiros foram presos suspeitos de matar indígena na Bahia

Dois fazendeiros foram presos suspeitos de matar uma indígena e por tentativa de homicídio contra um cacique, ambos da etnia Pataxó, neste domingo (21/1). O caso aconteceu na zona rural do município de Potiraguá, área reivindicada pelos Pataxó Hã Hã Hãe como de ocupação tradicional, no sul da Bahia. A indígena foi identificada como Maria Fátima Muniz de Andrade e o cacique como Nailton Muniz Pataxó, os dois eram irmãos.

Maria de Fátima, conhecida como Nega Pataxó, morreu por disparos de arma de fogo na Terra Indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, que se situa nos municípios de Pau Brasil, Camacan e Itaju do Colônia.

Nailton foi atingido no rim e passou por cirurgia no Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga. Uma outra mulher teve o braço quebrado e foi atendida no hospital. Outras pessoas que se machucaram foram hospitalizadas, mas não correm risco de morte, entre eles um fazendeiro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a situação aconteceu durante a ação de um grupo intitulado Movimento Invasão Zero. A Polícia Militar apreendeu quatro armas de fogo após o confronto.

Com dois homens apontados como integrantes do grupo, os PMs apreenderam duas pistolas, dois revólveres, carregadores e munições. Flecha e foice encontradas no local também foram recolhidas. A dupla e as armas de fogo foram apresentadas pela Delegacia Territorial (DT), de Itapetinga.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública determinou reforço do patrulhamento na região.

O Correio entrou em contato com o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), mas até a última atualização não obteve resposta. Está previsto que a ministra Sonia Guajajara vá hoje ao local.