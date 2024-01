Neymar e Bruna Biancardi vão juntos à festa de aniversário

Neste final de semana, o jogador do Al-Hilal, Neymar, esteve na festa do filho de um amigo. No entanto, o que chamou a atenção não foi só a ilustre presença do craque da Seleção Brasileira, mas a companhia da influenciadora digital, Bruna Biancardi.

Em fotos compartilhadas pela página Condomínio da Mfifi, no Instargram, a influencer e ex-noiva do jogador aparece conversando sentada com outras mulheres e sorrindo. No entanto, os dois não posaram juntos em momento algum, apesar de Neymar ter posado para fotos individuais com alguns dos convidados do evento.

Neymar e Bruna Biancardi foram vistos em festa de um amigo do craque (foto: Reprodução Instagram)



Vale ressaltar que, nos bastidores do mundo do futebol, circula a informação de que Neymar estaria tentando uma reconciliação com Bruna Biancardi. Inclusive, no Réveillon 2024, o craque comemorou a virada em sua mansão, em Mangaratiba, enquanto Biancardi ficou com Mavie numa casa próxima ao local, com seguranças, por conta do ambiente mais tranquilo para a bebê. Neymar, inclusive, ia visitar as duas o tempo todo. Além disso, eles também comemoraram o Natal juntos com as duas famílias.

A mãe da pequena Mavie e o jogador estão separados desde o ano passado, após uma série de exposições do atleta na imprensa, além de polêmicas envolvendo traições da parte dele. Contudo, o fim do noivado foi anunciado por Bruna Biancardi oficialmente em seu perfil no Instagram, em novembro do ano passado.



Relembre

Bruna Biancardi e Neymar assumiram o namoro em janeiro do ano passado, depois de muitas especulações em torno de um suposto relacionamento sério. Durante a gravidez, veio à tona que o jogador traiu a moça. Entretanto, a jovem perdoou e manteve o noivado. Pouco tempo depois, outras traições vieram à tona e ela decidiu colocar um fim no relacionamento.