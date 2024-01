Ministério aplica R$ 55 milhões contra hanseníase

Marina Dantas*

No mês que marca a conscientização e o combate à hanseníase, o Ministério da Saúde anunciou que investirá cerca de R$ 55 milhões na prevenção e no tratamento da doença. Desse montante, R$ 50 milhões serão destinados a 955 municípios considerados locais de alta presença da enfermidade — onde há o registro de mais de 10 casos por 100 mil habitantes.

O investimento é em função do grande número de casos registrados no país. De acordo com o Painel de Monitoramento de Indicadores da Hanseníase, entre janeiro e novembro de 2023 foram confirmados 19.129 casos — um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior.

Já o Boletim Epidemiológico de Hanseníase de 2024, divulgado ontem pelo ministério, confirmou o crescimento do número de registros da doença, algo que colocou o Brasil, em 2022, em segundo lugar no ranking mundial em número de novos casos, atrás apenas da Índia.

A infectologista Naíra Bicudo considera que a grande presença da hanseníase está associada a questões sociais ligadas à pobreza — como o acesso precário à moradia, à alimentação, aos cuidados de saúde e à educação. "É uma doença antiga, que apesar de ter tratamento e ser curável, ainda permanece endêmica em várias regiões do mundo. O atraso no diagnóstico faz com que a doença permaneça em transmissão entre os acometidos pela hanseníase não tratados e com alta carga bacilar", explica.

A hanseníase, porém, tem cura, apesar dos indicadores negativos que vêm sendo mostrados. Dados do Painel de Monitoramento da Hanseníase apontam a redução de 9,3% nas médias de cura, passando de 84%, em 2013, para 76,2%, em 2022. Todas as regiões brasileiras apresentaram diminuição na proporção de cura, com maior redução no Centro-Oeste — queda de 13,7%.

De acordo com o infectologista Manuel Renato Retamozo, a importância do tratamento vai além da saúde pessoal — deve ser uma questão que envolva toda a sociedade, apesar do preconceito que cerca a hanseníase. "É importante que o paciente siga rigorosamente o tratamento prescrito para poder garantir uma cura completa", adverte o especialista.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi Saiba Mais Brasil Prefeitura decreta luto após mortes em naufrágio na Baía de Todos os Santos

Prefeitura decreta luto após mortes em naufrágio na Baía de Todos os Santos Brasil Confira os resultados da Quina 6347 e Lotofácil 3010 desta segunda-feira (22/1)

Confira os resultados da Quina 6347 e Lotofácil 3010 desta segunda-feira (22/1) Brasil Conselho de Política Criminal recomenda uso de câmeras corporais para agentes

Conselho de Política Criminal recomenda uso de câmeras corporais para agentes Brasil Ronnie Lessa: delação indica que mandante da morte de Marielle teria foro